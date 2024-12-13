Андрей Воробьев принял участие в обсуждении развития индустрии детских товаров

На площадке дома правительства Московской области прошло обсуждение вопросов развития индустрии детских товаров в России. Участвовали министры промышленности из всех регионов страны, а также губернатор региона Андрей Воробьев, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В доме правительства провели заседание координационного совета по промышленности. Оно было итоговым мероприятием Минпромторга в 2024 году. Тема заседания: «О задачах по развитию производства детских товаров в Российской Федерации до 2030 года».

На него прибыли министры промышленности субъектов РФ, руководители промпредприятий, представители профильных ассоциаций и союзов, эксперты в области промышленной политики и экономики.

«От имени всех присутствующих здесь хочу сказать слова благодарности за тот стиль работы, который сложился в Минпромторге — и министр Антон Андреевич Алиханов, и вся его команда доступны по самым актуальным вопросам — будь то тяжелая промышленность или какие-то революционные продукты», — сказал Воробьев.

Он добавил, что Подмосковье дорожит такими отношениями и всем тем, что очень важно для жизни регионов — это и промышленная ипотека, и Фонд развития промышленности, и поддержка проектов по импортозамещению. Каждый российский субъект старается сделать все, чтобы можно было реализовывать инвестпроекты, содействовать новым предприятиям.

«Совсем недавно состоялся президиум Госсовета, где наш президент еще раз сделал акцент на цифровую трансформацию, внедрение того, что делает и обеспечивает наш технологический суверенитет. А для этого нужно включать коллективное развитие. Я думаю, что наш координационный совет, в том числе, и для этого», — отметил губернатор.

Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Участники заседания обсудили на мероприятии идеи, опыт и лучшие практики. Например, сейчас Подмосковье находится на ведущих ролях в индустрии детских товаров в стране. В области больше всех предприятий, которые выпускают продукцию для самых маленьких — 150. Здесь находятся производители детского питания, одежды, обуви, игрушек, товаров для ухода за детьми и т. д. В этой сфере заняты более 10 тыс. человек. Регион еще на втором месте в РФ по экспорту игрушек, игр и спортинвентаря.

Все это стало возможным, благодаря мерам господдержки, которые действуют в области для крупных производств, малого бизнеса и начинающих предпринимателей. Серди них: предоставление земельных участков и помещений за 1 рубль, субсидии на расходы для соцпредпринимателей (до 3 млн рублей), на оборудование (до 20 млн рублей), на франшизу и маркетплейсы (до 2 млн рублей) и многое другое.

Кроме того, проводятся международные выставки, бизнесу помогают продвигать товары на иностранные рынки.

В рамках поручения главы государства реализуется программа «100% Подмосковье». Она направлена на поддержку региональных брендов — производителей оригинальных товаров и услуг. Ею могут воспользоваться самозанятые, ИП и юрлица.

Подмосковье поделилось лучшими практиками

«Хочу отметить, что объемы производства детских товаров в России достаточно динамично растут. В этом и в прошлом году — порядка 5%. Нам нужно, как минимум, удерживать такой темп», — сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Он подчеркнул, что мероприятие не случайно проводится в Подмосковье. Он отметил активную позицию руководства региона в поддержке данной отрасли, как и других секторов обрабатывающей промышленности.

«Московская область лидирует в нашей стране по числу предприятий, выпускающих товары для детей. Хотел бы отдать должное активной позиции руководства области в поддержке этой отрасли, так же как и других секторов обрабатывающей промышленности. Знаю, что коллеги создали такой удобный интерфейс доступа к федеральным и региональным мерам поддержки — сейчас это особенно актуально, учитывая, что большинство организаций индустрии детских товаров относятся к малому и среднему бизнесу», — добавил министр.

По его словам, Подмосковье поделилось своими лучшими практиками. Так, регион презентовал новые индустриальные парки. Алиханов высказал надежду, что данный опыт будет распространяться и в других регионах.

«Хочу сказать слова благодарности в адрес губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, потому что мы активно взаимодействуем с Подмосковьем не только в индустрии детских товаров. Очень рад тем инициативам, которые здесь разрабатываются и потом выходят на федеральный уровень — это и промышленная ипотека, и другие инструменты», — заключил министр.

Награждение и выставка

В рамках координационного совета провели награждение ведомственными наградами Минпромторга. А также организована выставка производителей детских товаров.

«Мы занимаемся изготовлением пазлов, настольных игр, развивающих игрушек. Здесь на выставке демонстрируем нашу основную продукцию — пазлы. В нашем ассортименте, есть как детские, так и взрослые пазлы — от 15 до 4000 элементов. Мы сотрудничаем с разными с отечественными лицензиатами, в том числе с „Союзмультфильмом“, — презентовал продукцию исполнительный директор ЗАО „Степ Пазл“ из Подольска Борис Степанов.

Директор по маркетингу компании «Мир Пластика» Сергей Курганский отметил, что компания, которую он представляет, является профессиональной в сфере литья из пластика. Фирма занимается производством детских конструкторов для малышей от 3 до 8 лет. Завод находится в Пушкинском округе, работает с 1998 года. Предприятие использует только отечественное сырье, пищевые красители.

«А мы выпускаем шампуни, подгузники, впитывающие трусики, детские ушные ватные палочки и диски, подарочные наборы для детей, кремы, пенки, влажные салфетки, бытовую химию, стиральные средства — у нас очень большой ассортимент товаров», — сказал заместитель гендиректора группы компаний «Коттон Клаб» из Балашихи Ильдар Гараев.

Он добавил, что компания хочет поставлять свою продукцию, например, в перинатальные центры и детские больницы. Всего работает пять производственных линий, фирма может выпускать до 10% таких товаров во всей стране. Сейчас же главный их поставщик — КНР.