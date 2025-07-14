Подмосковный теннисист стал призером юниорского Уимблдона
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Спортсмен из Московской области Егор Плешивцев завоевал бронзовую медаль Уимблдонского турнира по теннису среди юниоров, сообщае птресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Теннисист из городского округа Химки Егор Плешивцев выступал в парном разряде вместе с представителем Казахстана Амиром Омархановым. В четвертьфинальном матче турнира, проходящего на травяных кортах Лондона, они обыграли Коннора Доига из ЮАР и Крииша Тиаги из Индии со счетом 6:4, 7:6 (10:8).
В полуфинале Егор Плешивцев и Амир Омарханов уступили паре спортсменов из Финляндии и Польши Оскари Палданиусу и Алану Вазному со счетом 4:6, 6:4, 5:10, которые в дальнейшем стали победителями соревнований.
Таким образом, подмосковный теннисист удостоился бронзовой награды самого престижного юниорского турнира планеты.
Двумя неделями ранее Егор Плешивцев стал победителем первенства России по теннису.
Уимблдонский юниорский турнир проходил с 5 по 13 июля в столице Великобритании городе Лондон.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.
«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.