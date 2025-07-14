Подмосковный теннисист стал призером юниорского Уимблдона

​Спортсмен из Московской области Егор Плешивцев завоевал бронзовую медаль Уимблдонского турнира по теннису среди юниоров, сообщае птресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Теннисист из городского округа Химки Егор Плешивцев выступал в парном разряде вместе с представителем Казахстана Амиром Омархановым. В четвертьфинальном матче турнира, проходящего на травяных кортах Лондона, они обыграли Коннора Доига из ЮАР и Крииша Тиаги из Индии со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

В полуфинале Егор Плешивцев и Амир Омарханов уступили паре спортсменов из Финляндии и Польши Оскари Палданиусу и Алану Вазному со счетом 4:6, 6:4, 5:10, которые в дальнейшем стали победителями соревнований.

Таким образом, подмосковный теннисист удостоился бронзовой награды самого престижного юниорского турнира планеты.

Двумя неделями ранее Егор Плешивцев стал победителем первенства России по теннису.

​Уимблдонский юниорский турнир проходил с 5 по 13 июля в столице Великобритании городе Лондон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.