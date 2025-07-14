Мособлводоканал провел 100 мероприятий по благоустройству территорий в регионе

Один из завершающих этапов работ, будь то текущий или капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства — благоустройство прилегающей территории. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Сотрудники филиалов Мособлводоканала, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области, за прошедший месяц провели более 100 мероприятий по восстановлению территорий вблизи водозаборных узлов, канализационно-насосных станций, очистных сооружений и других объектов.

Среди проведенных работ:

восстановление дорожного покрытия и плитки;

установка бордюров и ограждений;

выравнивание и подсыпка грунта;

покос травы и вырубка кустарников;

ремонт тротуаров и входных групп.

Работа Мосводоканала не заканчивается восстановлением функционирования сетей и оборудования. Важно, чтобы после производства работ территория выглядела аккуратно.

Так, в Богородском выполнено восстановление дорожного покрытия в Старой Купавне и Ногинске, покос травы и вырубка кустарников на ВЗУ в Обухово;

В Шатуре —подсыпка щебнем и установка новых ограждений, покос на территории объектов в городах Рошаль и Шатура;

А в Электростали — восстановление плитки, установка бордюров и планировка территории.

На территории Орехово-Зуевского проведено восстановление асфальта в населенных пунктах Ликино-Дулево и Дрезна, ремонт тротуара в д. Соболево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.