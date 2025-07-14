В Подмосковье расцвел редкий рогульник плавающий

В июне и июле на отдельных водоемах Московской области можно наблюдать цветение рогульника плавающего, известного также как чилим или водяной орех. Это уникальное водное растение, занесенное в Красную книгу Московской области (2-я категория) и Приложение I к Бернской конвенции, плавает на поверхности воды, образуя живописные розетки листьев. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Чилим — теплолюбивое водное однолетнее растение, предпочитающее пойменные водоемы, такие как старицы и затоны. Плоды созревают в августе–сентябре и остаются на дне водоема в течение зимы. Чилим играет важную роль в экосистеме, выполняя функцию биологического фильтра и способствуя очищению воды в водоемах.

На карте Московской области отмечено несколько мест произрастания рогульника плавающего, что подчеркивает необходимость сохранения и защиты этих уникальных скоплений.

Чилим встречается на территории заказника «Озеро Сосновое и его окрестности» и памятников природы «Озеро Осетриное с водяным орехом» и «Озеро Ситное с водяным орехом». Состояние популяций данного вида в озерах Сосновое и Осетриное остается стабильно высоким.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.