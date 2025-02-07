Продажи газет и журналов в России уменьшились

По итогам 2024 года розничные продажи газет и журналов в России сократились на 9%. Причиной стали популярность платных подписок и рост стоимости печатной прессы, сообщает РБК .

Согласно данным аналитического центра «Чек Индекс» («Платформа ОФД»), продажи печатной прессы по подписке продолжают снижаться. В 2024 году падение составило 12% по сравнению с 2023 годом. В предыдущие периоды ситуация оставалась относительно стабильной. Динамика продаж по сравнению с 2022 годом: минус 7% в розничной торговле и минус 10% по подписке.

При этом аналитики отмечают, что средний чек при покупке газет и журналов растет: в розничной торговле он достиг 284 рублей, что на 13% больше, чем в 2023 году, и на 20% больше, чем в 2022 году. Средний чек по подписке увеличился за год на 10%, а за 2 года — на 21% и составил 2580 рублей.

Примечательно, что на фоне падения продаж печатных изданий зафиксирован рост подписок на онлайн-издания. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 23%, а средний чек достиг 2,4 тыс. рублей, увеличившись на 15%. По мнению экспертов, чаще всего люди оформляют платную подписку на деловые СМИ.

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