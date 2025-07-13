«Реквизит» для фотосессий: в Москве изъяли львов, используемых для заработка

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В Москве изъяли львов, которых незаконно использовали для фотосессий

В столице льва и маленького львенка использовали в качестве «реквизита» для фотосессий. Диких животных на цепи возили для эффектных кадров по частным домам мегаполиса. При этом ни лицензий, ни документов на их содержание у «бизнесменов» не было, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Сотрудники охранного ведомства и Росприроднадзора выяснили, что львы путешествовали по всем регионам страны. Владельцы не соблюдали никаких требований законодательства, в том числе о безопасности людей.

В отношении их возбуждено дело об административном правонарушении. Владельцы нарушили условия содержания животных, охраняемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры. Львов отправили в Московский зоопарк.

Ранее в известном турецком курорте Анталья из парка Lion Land сбежал лев по кличке Зевс, который серьезно травмировал местного жителя. Дикое животное нашли и ликвидировали.