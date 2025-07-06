В Турции поймали и убили сбежавшего льва, который травмировал мужчину
В известном турецком курорте Анталья из парка Lion Land сбежал лев по кличке Зевс, который серьезно травмировал местного жителя. Дикое животное нашли и ликвидировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hürriyet.
Предварительно известно, что Зевс смог вырваться из своей клетки в парке Манавгате, после чего напал на человека. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь.
После происшествия льва видели в районе между Илыджей и Кумкеем, недалеко от отелей, где отдыхают в том числе иностранные туристы.
Компетентные специалисты нашли хищника и ликвидировали. Все обстоятельства случившегося выясняются.
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