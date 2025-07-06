В подмосковной деревне Воютино из питомника сбежали олень и волк

В Шаховском районе Подмосковья из местного зоопитомника, расположенного в деревне Воютино, сбежали олень и волк. Животные теперь гуляют по улицам, пугая жителей, сообщает Telegram-канал «112» .

Зоопитомник давно вызывает недовольство местных жителей. Там содержатся разные дикие звери, в том числе львы, пумы, волки и олени. Люди из соседних деревень постоянно жалуются и обращаются в прокуратуру, чтобы закрыть это заведение, но пока у них ничего не получается.

В Сети появилось видео, что из питомника сбежали олень и волк. На опубликованных кадрах видно, что хищник бегал вблизи установленного батута, за кадром также были слышны голоса детей. Позднее волка заметили на проезжей части. Олень же спокойным шагом гулял по обочине проселочной дороги.

Стоит отметить, что раньше питомник находился в Одинцово, но из-за жалоб его перенесли в Воютине. Однако и на новом месте у владельцев возникли проблемы — местные жители тоже против такого соседства.

По неподтвержденной информации, в питомнике недавно рысь якобы атаковала свою владелицу. Теперь эту информацию проверяют компетентные органы.