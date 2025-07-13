Путин 25 лет назад считал, что не готов стать президентом России

Президент России Владимир Путин в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что 25 лет назад не был уверен, что справится со всеми задачами для сохранения страны и ее светлого будущего. Он считал, что не готов стать главой государства, сообщает РБК .

Путин отметил, что в год, когда Борис Ельцин предложил ему занять пост, было много сиюминутных, острых и жизненно важных задач для сохранения России. Он признался, что, конечно, думал о значении происходящего.

«Но прежде всего думал о том, как решить те задачи, которые перед нами стоят. И думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли», — отметил президент.

Он также вспомнил, что в 2018 году уже рассказывал о своих чувствах в этот момент. Происходящее для Путина стало неожиданностью, он откровенно считал, что не готов к такой ответственности.

Ранее Путин рассказал, как отказался общаться с одним из представителей делегации США, который грубо обошелся с российским пограничником на летном поле. Инцидент произошел во время работы президента РФ в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-е годы.