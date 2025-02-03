Непосильная роскошь: россияне массово избавляются от дорогих люксовых авто

Автоэксперт Плисов: в России больше не боятся китайского автопрома

В России отмечается резкий рост числа желающих продать премиальные европейские автомобили — число таких объявлений на сайтах-агрегаторах выросло в среднем на 20%, сообщает газета «Известия» .

Особенно активно российские автовладельцы избавляются от японских и немецких марок авто. Так, по данным сервиса «Авто.ру», число объявлений о продаже машин премиум-класса выросло на 22% за год, из них 60% приходится на BMW, Mercedes-Benz, Audi, 20% — на Toyota и Lexus, далее следуют Volvo, Porsche, Land Rover, Infiniti и Volkswagen.

По данным «Авито Авто», премиальная BMW с пробегом сейчас стоит в среднем 10,5 млн рублей.

В то же время продажи премиальных автомобилей в салонах упали на целых 60% за прошедший год.

По мнению автоэксперта Юлии Милославской, россияне стараются поскорее избавиться от премиум-авто из-за дорогих запчастей, проблем с обслуживанием и программным обеспечением, что превращает их содержание в роскошь. Запчасти для иномарок на российском рынке взлетели в цене от 20% до 50% за 2024 год.

Между тем китайские марки пользуются спросом не только в эконом-классе, но и в премиум-сегменте.

Как выяснило агентство «Автостат», в октябре 2024 года по стране было продано более 15,6 тыс. новых автомобилей, из них 9,2% — премиум-сегмента, причем в основном покупали «китайцев». Среди них лидируют Exeed, Tank, LiXiang.

По словам члена правления Союза автосервисов Ильи Плисова, китайского автопрома в России больше не боятся — психологический рубеж пройден.

«Самые дорогие китайские машины стоят в 2-3 раза ниже европейского премиума, а бывшие ценители Range Rover пересаживаются на LiXiang и радуются подсветке и электронике», — отметил эксперт.

По его словам, лишь некоторые «староверы» отказываются от китайских новинок. Также эксперты рекомендуют россиянам присмотреться к автомобилям, производимым на территории РФ.