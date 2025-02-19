«Потрошат счета без остатка»: глава ЦБ предупредила о вирусе, крадущем деньги
Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что в последние полгода до 50% всех хищений средств происходит с помощью удаленного доступа к смартфону. Вирус моментально крадет деньги со счетов, сообщает ТАСС.
Набиуллина отметила, что мошенники постоянно находят новые способы краж. Все это очень беспокоит общество. Например, во второй половине прошлого года появился вирус, который открывает преступникам удаленный доступ к счетам через телефоны.
«Он (вирус — ред.) мимикрирует под разные безобидные программы, с его помощью мошенники какое-то время наблюдают за телефоном и затем удаленно открывают банковское приложение и потрошат счета без остатка», — рассказала глава ЦБ.
Ранее зампред Центробанка Герман Зубарев рассказал, что запрашивание телефонным собеседником кода из СМС или информации из уведомления на телефоне является главным свидетельством, что с человеком разговаривает мошенник. Вместе с тем стоит помнить, что аферисты постоянно обновляют свои схемы.