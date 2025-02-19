«Потрошат счета без остатка»: глава ЦБ предупредила о вирусе, крадущем деньги

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что в последние полгода до 50% всех хищений средств происходит с помощью удаленного доступа к смартфону. Вирус моментально крадет деньги со счетов, сообщает ТАСС .

Набиуллина отметила, что мошенники постоянно находят новые способы краж. Все это очень беспокоит общество. Например, во второй половине прошлого года появился вирус, который открывает преступникам удаленный доступ к счетам через телефоны.

«Он (вирус — ред.) мимикрирует под разные безобидные программы, с его помощью мошенники какое-то время наблюдают за телефоном и затем удаленно открывают банковское приложение и потрошат счета без остатка», — рассказала глава ЦБ.

Ранее зампред Центробанка Герман Зубарев рассказал, что запрашивание телефонным собеседником кода из СМС или информации из уведомления на телефоне является главным свидетельством, что с человеком разговаривает мошенник. Вместе с тем стоит помнить, что аферисты постоянно обновляют свои схемы.