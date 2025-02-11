Заместитель Набиуллиной назвал легкий способ вычислить телефонного мошенника

Зампред ЦБ Зубарев: мошенника можно распознать по фразе о «безопасном счете»

Запрашивание телефонным собеседником кода из СМС или информации из уведомления на мобильнике является главным свидетельством, что с человеком разговаривает мошенник, заявил зампредседателя Центробанка Герман Зубарев. Вместе с тем стоит помнить, что аферисты постоянно обновляют свои схемы, сообщает kp.ru .

По словам Зубарева, при обмане пенсионеров злоумышленники могут просить «подтвердить трудовой стаж». Молодым людям аферисты иногда предлагают высокооплачиваемую или простую «работу», пытаясь развести их на деньги. Порой аферисты ухищряются и даже могут отправлять жертвам поддельные налоговые декларации.

Однако все схемы схожи одним аспектом — телефонному мошеннику всегда нужно получить код из пуш-уведомления или СМС. Для этого аферисты могут торопить, пугать и запутывать жертв, предупредил зампред регулятора.

«Говорят, что вас только что хотели взломать, теперь нужно срочно защитить деньги. Долго кружат вокруг вас, якобы переключают между госуслугами, сотрудниками банка, Следственного комитета, других правоохранительных органов», — рассказал заместитель председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Главный маркер телефонного мошенничества — призыв «спасти деньги» переводом на «безопасный счет». После этого необходимо немедленно класть трубку и больше не разговаривать с анонимным собеседником, предостерег замглавы Банка России.

Зубарев подчеркнул, что у Центробанка нет никаких безопасных счетов для «спасения» денег от мошенников, в чем уверяют жертв аферисты.