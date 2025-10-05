Постоянную надбавку к пенсии педагогов предложили ввести в России

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета ЦБ РФ Сергей Гаврилов считает, что в стране следует ввести постоянную «педагогическую надбавку» к фиксированной части пенсии для учителей, которые отработали 25 лет. Это будет прямым признанием их вклада, сообщает ТАСС .

«Пенсионная система для педагогов сегодня остается особой частью социальной поддержки», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что учителя могут выйти на страховую пенсию по старости раньше остальных — при выработке 25 лет стажа. При этом педстаж учитывается только, если они работали на должностях и в учреждениях, утвержденных постановлением правительства РФ.

Депутат отметил, что порядок расчета пенсий у педагогов все еще вызывает вопросы. Индексацию им проводят по общим правилам — в зависимости от инфляции и бюджета Соцфонда, хотя нагрузка и специфика данной профессии иные.

Как уточнил Гаврилов, в стране вернули индексацию работающим пенсионерам, нарастили стоимость пенсионного коэффициента и фиксированную выплату, но все это касается системы в целом и не отражает реального вклада учителей.

Он считает, что сейчас важно устранить еще и «отсрочку ожидания», она есть между выработкой спецстажа и назначением пенсии. Так, учитель, отработавший 25 лет, может получить право на пенсию только спустя через несколько лет — по установленному графику. Отмена такой паузы позволила бы назначать выплаты педагогам сразу после подтверждения их стажа и предоставления справок из учреждения, без многолетнего ожидания.

Ранее из резервного фонда было выделено свыше 10 млрд рублей на допвыплаты пенсионерам в отдельных регионах и на поддержку лиц, ухаживающих за инвалидами.

Также индексация страховых пенсий в РФ в 2027 году планируется в 2 этапа — на 4% с 1 февраля и на 3,4% с 1 апреля.

