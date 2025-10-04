Правительство направило еще 10 млрд рублей на доплаты пенсионерам и инвалидам

Из резервного фонда было выделено более 10 млрд рублей на дополнительные выплаты пенсионерам в отдельных регионах и на поддержку лиц, осуществляющих уход за инвалидами, сообщает пресс-служба правительства России.

19 регионов получат более 4,8 млрд рублей. Среди них: Архангельская область, Бурятия, Вологодская область, Забайкальский край, Иркутская область, Камчатский край, Кабардино-Балкария, Калининградская область, Коми, Красноярский край, Ленинградская область, Московская область, Магаданская область, Приморский край, Санкт-Петербург, Тува, Хабаровский край и Чукотка.

Выплаты получат свыше 1,2 млн неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. Они стали возможными благодаря индексации социальных пенсий.

Помимо этого, кабмин выделил более 5,2 млрд рублей на ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Ранее стало известно, что максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году в России будет выше 1 млн рублей, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет повисят до 95 тыс. рублей.

