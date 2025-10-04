Сумма пособия по беременности и родам достигнет 1 млн рублей в 2027 г

В России максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году будет выше 1 млн рублей, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет повисят до 95 тыс. рублей, сообщает ТАСС .

Такие планы прописаны в материалах к проекту бюджета Социального фонда страны.

Как отмечено в документе, максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней в 2026 году будет 955 836 рублей, в 2027 году — 1 100 437,80 рубля, и в 2028 году — 1 188 465,60 рубля.

Еще в стране предельная сумма пособия по беременности и родам (100% среднего заработка) в месяц в 2026 году ожидается 207,5 тыс. рублей, в 2027 году — 238,9 тыс. рублей, а в 2028 году — 258 тыс. рублей.

В проекте бюджета РФ также прописаны предельные размеры пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. В этом случает сумма выплаты ежемесячно в 2026 году будет 83 тыс. рублей, в 2027 году — 95,5 тыс. рублей, в 2028 году — 103,2 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме предложили сократить рабочий день для беременных сотрудниц. Депутаты выступают с инициативой уменьшить ждущим ребенка женщинам рабочий день до 6 часов при сохранении полного заработка.

