Названы сроки индексации страховых пенсий в РФ

Индексация страховых пенсий в РФ в 2027 году планируется в 2 этапа — на 4% с 1 февраля и на 3,4% с 1 апреля, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что размер индексации страховой пенсии с 1 февраля 2027 года планируется на уровне 4%, а с 1 апреля — 3,4%.

В 2028 году предполагается, что они также будут увеличены в 2 этапа, на 4% с 1 февраля и на 3,8% — с 1 апреля.

Страховые пенсии по старости в РФ предложили повысить до 35 тыс. рублей. Благодаря этому вырастет уровень жизни людей серебряного возраста, рассказал ранее депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

По его мнению, инициатива позволит пенсионерам проще справляться с финансовым бременем. Также пожилым людям не придется работать.

