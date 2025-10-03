Депутат Никитин выступил с инициативой увеличения пенсий в РФ до 35 тыс рублей

Страховые пенсии по старости в РФ предложили повысить до 35 тыс. рублей. Благодаря этому вырастет уровень жизни людей серебряного возраста, рассказал Газета.ru депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

По его мнению, инициатива позволит пенсионерам проще справляться с финансовым бременем. Также пожилым людям не придется работать.

Депутат считает, что, если минимальную пенсию поднимут до 35 тыс. рублей, увеличатся спрос и предложение. К тому же такая инициатива позволит улучшить демографическую ситуацию. Поскольку пенсионерам не нужно будет работать, они смогут большее количество времени заниматься с внуками.

По данным Никитина, в РФ около 41 млн пенсионеров. Восемь млн из них все еще работают.

Средняя пенсия у неработающих пенсионеров — 25,8 тыс. рублей. У работающих — почти 22,1 тыс., добавил депутат.

