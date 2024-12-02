Поставки газа из России в Китай вышли на максимальный контрактный уровень

Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» достигли максимального контрактного уровня досрочно, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».

«Газпром» увеличил экспорт российского природного газа в Китай через газопровод «Сила Сибири», и с 1 декабря суточные объемы поставок составляют максимум, предусмотренный контрактом, указали на сайте компании.

Согласно запросу китайской стороны, данная мера была реализована на месяц раньше, чем это было предусмотрено долгосрочным соглашением с CNPC, национальной нефтегазовой корпорацией Китая. В результате ожидается, что объемы поставок газа по «Силе Сибири» в 2024 году превысят контрактные обязательства «Газпрома».

Ранее стало известно, что экспорт российского трубопроводного газа в Европу увеличился на 15% и составил 29,3 млрд куб. м.