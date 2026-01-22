«Поприкалывались и хватит»: Богатый больше не претендует на аэропорт Домодедово

Богатый не будет участвовать в аукционе на приватизацию аэропорта Домодедово

Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый отказался от участия во втором этапе аукциона на приватизацию группы Домодедово. Он заявил, что не планировал покупать аэропортовый холдинг, сообщает РБК .

«Поприкалывались и хватит», — заявил Богатый.

Он также считает, что на аукционе 29 января могут участвовать претенденты, которые не заявляли о намерениях покупать аэропорт. Богатый заявил, что подать заявку «может даже кошка».

По его мнению, процедура не отвечает законным требованиям, ведь на подачу заявок должно отводиться 25 дней, а не неделя. Сам Богатый не планировал покупать аэропорт.

«Просто увидел объявление о продаже на Avito, решил попробовать. А вообще, победить в торгах должен тот, кто умеет работать с аэропортами», — добавил он.

Прошлый аукцион по продаже аэропорта признан несостоявшимся. Единственного претендента — Евгения Богатого не допустили до торгов.

При этом российский бизнесмен Олег Дерипаска считает слишком завышенной стоимость аэропорта Домодедово, который выставили на аукцион с начальной стоимостью лота в 132,266 млрд рублей. Он уверен, что его цена 40 млрд рублей.

