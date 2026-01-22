«Поприкалывались и хватит»: Богатый больше не претендует на аэропорт Домодедово
Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый отказался от участия во втором этапе аукциона на приватизацию группы Домодедово. Он заявил, что не планировал покупать аэропортовый холдинг, сообщает РБК.
«Поприкалывались и хватит», — заявил Богатый.
Он также считает, что на аукционе 29 января могут участвовать претенденты, которые не заявляли о намерениях покупать аэропорт. Богатый заявил, что подать заявку «может даже кошка».
По его мнению, процедура не отвечает законным требованиям, ведь на подачу заявок должно отводиться 25 дней, а не неделя. Сам Богатый не планировал покупать аэропорт.
«Просто увидел объявление о продаже на Avito, решил попробовать. А вообще, победить в торгах должен тот, кто умеет работать с аэропортами», — добавил он.
Прошлый аукцион по продаже аэропорта признан несостоявшимся. Единственного претендента — Евгения Богатого не допустили до торгов.
При этом российский бизнесмен Олег Дерипаска считает слишком завышенной стоимость аэропорта Домодедово, который выставили на аукцион с начальной стоимостью лота в 132,266 млрд рублей. Он уверен, что его цена 40 млрд рублей.
