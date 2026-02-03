Пицца, роллы и пироги: как москвичи накрывают праздничный стол в офисах

Более половины москвичей заказывают угощения для офисных праздников через сервисы доставки, чаще всего выбирая пиццу, роллы и пироги. главными поводами являются Новый год и дни рождения, а средний бюджет на человека составляет 5000-7000 рублей. Большинство сотрудников скидываются на подарки и предпочитают в качестве них подарочные сертификаты, показал опрос сервиса «Купер» и компании «ОнИн», с результатами которого ознакомились в РИАМО.

Что и где празднуют

Согласно результатам опроса, 64% сотрудников работают преимущественно в офисе и еще 26% практикуют гибридный формат, поэтому офис остается главным центром общения и корпоративных традиций. Так, 100% опрошенных ответили, что у них на работе принято отмечать праздники — чаще всего сотрудники собираются, чтобы отметить Новый год (88%), день рождения кого-то из коллег (83%), 8 Марта и 23 Февраля (76%). Также почти в половине компаний отмечают профессиональные праздники (46%).

Чаще всего празднования происходят в офисе (77%), кафе или ресторане (46%). Также у 22% опрошенных на работе практикуют выезды на природу, а у 19% — активные форматы, такие как боулинг, квесты и другие.

Что берут на праздничный стол

Офисные праздники редко обходятся без еды — 94% опрошенных отметили, что в их компаниях обычно заказывают что-то на стол. Обычно это пицца (75%), пироги (47%), суши и роллы (40%). Треть (33%) не обходится без сладкого и добавляет в корзину десерты. По данным аналитиков «Купер Бизнес», печенье и вафли входят примерно в половину всех заказов, а чай — почти в каждый третий. При этом москвичи признались, что больше всего им хотелось бы видеть на столе закуски (62%), торты и десерты (48%), напитки (47%). Также, по мнению опрошенных, обязательно должны быть горячие блюда (40%), салаты (36%) и фрукты (30%). Это подтверждают данные «Купер Бизнес» — наибольшую долю в заказах занимали свежие овощи и фрукты, они присутствовали более чем в двух третях всех офисных закупок в 2025 году.

В основном еду заказывают в сервисах онлайн-доставки (67%), и еще 21% обращается напрямую в кафе и рестораны. Примечательно, что чаще всего угощения оплачивает сам коллектив — в 46% случаев сотрудники делают общий сбор на еду, а в каждом третьем (30%) за праздник платит кто-то один, например, именинник.

При коллективных сборах один праздник обычно обходится в 5 000–7 000 рублей с человека (41%), но у трети (25%) — около 2 000–4 000 рублей, а 10% тратят еще меньше. Уложиться в 1 000 рублей обычно удается лишь 3% опрошенных.

Что дарят коллегам

Отмечая день рождения кого-то из коллег, в коллективах обычно скидываются на общий подарок (66%). В 15% случаев именинника поздравляет компания.

По мнению половины москвичей (49%), лучший подарок — это сертификат на покупку в магазине или услугу. 37% респондентов с радостью приняли бы технику или гаджет, 20% — цветы, а 15% — что-нибудь креативное, например, футболку с надписью. При этом каждый третий (30%) ответил, что был бы рад любому подарку.

