Песков: замедление роста экономики России проводилось в плановом режиме

Замедление роста экономики РФ совершалось на плановой основе Банком России. Сейчас власти решают, нужно ли ее ускорять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС .

Официальный представитель Кремля прокомментировал слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова о приближающейся рецессии. По словам Пескова, торможение, замедление экономики было плановым.

Он отметил, что власти видят отклик, которого удалось добиться благодаря принятым ЦБ мерам. Сейчас представители финансового блока ведут споры о том, нужно ли прибегнуть к ускорению экономики и в какой степени это надо сделать.

Ранее на полях ПМЭФ Решетников заявил, что экономика страны находится на грани рецессии. Он объяснил, что «по цифрам — охлаждение».

Позднее он отметил, что рецессии удастся избежать при правильных действиях властей. Особенно это касается деятельности в области денежно-кредитной политики.