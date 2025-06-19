Решетников: отечественная экономика находится на грани рецессии

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что экономика станы сейчас находится на грани перехода в рецессию, сообщает ТАСС .

«По цифрам охлаждение, по текущим ощущениям уже на грани перехода в рецессию», — сказал Решетников в ходе ПМЭФ.

Ранее министр сообщил об укреплении рубля и снижении инфляции в России. По его словам, прогноз по инфляции на этот год сохраняется на уровне 7,6%.

ПМЭФ — событие в мире экономики и бизнеса. Он проходит с 1997 года. В 2025 году форум проводится 18 по 21 июня. С 2006 года в нем участвует президент РФ.