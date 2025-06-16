Решетников сообщил об укреплении рубля и снижении инфляции в РФ

Курс рубля продолжает укрепляться. Вместе с тем в России отмечается снижение инфляции, заявил глава министерства экономического развития РФ Максим Решетников, сообщает ТАСС .

Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике, на котором обсудили итоги работы экономического блока за первые 4 месяца 2025 года. В официальном Telegram-канале правительства России появились подробности о мероприятии.

В рамках совещания выступил глава Минэкономразвития РФ. Решетников отметил, что курс рубля стремится вверх, а инфляция снижается.

По его словам, прогноз по инфляции на 2025 год сохраняется на уровне 7,6%. Также этот показатель может быть скорректирован до уровня ниже 7%, если хорошая динамика сохранится.

Новак поручил Минэкономразвитию продолжать мониторинг текущей ситуации в экономике. Также ведомство должно будет оценить актуальные риски.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономический блок обсуждает дальнейшее развитие экономики РФ. Главный вывод — не сбавлять достигнутых темпов.