Песков: предложение РФ вывезти избыточный ядерный материал из Ирана актуально

Россия осуждает действия, которые привели к эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Предложение Москвы о готовности вывозить избыточный ядерный материал из исламской республики все еще актуально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

Он добавил, что часть россиян была выведена с территории Ирана через Азербайджан. Граждане смогли добраться до безопасных мест.

По словам Пескова, Россия готова оказывать посреднические услуги на Ближнем Востоке. При необходимости и желании все предложения, озвученные в рамках данной темы российским лидером Владимиром Путиным президенту США Дональду Трампу, могут быть реализованы.

Между тем в России продолжается подготовка к ПМЭФ-2025. Путин надеется, что ограничения авиасообщения из-за ситуации на Ближнем Востоке не отразятся на возможности гостей прибыть в Санкт-Петербург. У главы государства в пятницу запланировано выступление на пленарном заседании форума.

Пресс-секретарь президента России также затронул тему украинского конфликта, отметив, что дата нового раунда переговоров Москвы и Киева пока не определена.

Он также добавил, что у Владимира Путина в понедельник состоится международный телефонный разговор. Затем глава государства примет в Кремле губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Кроме того, Песков рассказал, что экономический блок обсуждает дальнейшее развитие экономики РФ. Эксперты пришли к выводу, что сбавлять достигнутые темпы развития нельзя.

Ранее россиянам порекомендовали временно воздержаться от поездок в Израиль и Иран на фоне конфликта между этими двумя странами.