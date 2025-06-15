Россиянам рекомендуют временно воздержаться от поездок в Израиль и Иран

Министерство экономического развития РФ рекомендует россиянам временно воздержаться от посещения Ирана и Израиля, а туроператорам и турагентам — приостановить продажу туристических услуг и туров в данные страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданам, которые находятся на территории Ирана и Израиля, необходимо быть осторожными в своих действиях и передвижениях. Важно следить за официальными заявлениями местных властей и следовать их рекомендациям.

Турагентствам и туроператорам необходимо в обязательном порядке сообщать российским туристам, которые уже заключили или планируют заключить договоры на туристические услуги, о текущей ситуации в этих странах, а также о порядке изменения или расторжения договора.

Региональные органы власти в сфере туризма должны оперативно довести эту информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов.

Израиль нанес первый удар по Ирану в ночь на 13 июня. Цель военной операции — помешать Тегерану реализовать планы по созданию ядерного оружия на территории страны в короткие сроки. В ответ Иран ударил ракетами по противнику. Есть погибшие и раненые с обеих сторон.