Глава Минэкономразвития оценил вероятность рецессии в России

Решетников: Россия не столкнется с рецессией, если власти все сделают правильно

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что при правильных действиях властей российская экономика не столкнется с рецессией, сообщает РИА Новости .

Ранее министр экономического развития Максим Решетников на полях ПМЭФ-2025 заявил, что на сегодняшний день экономика станы находится на грани перехода в рецессию.

«Речь идет не о математически (рецессии-ред.), я думаю, если все будет правильно сделано, с этим не столкнемся», — заявил Решетников журналистам, комментируя свои слова о рецессии.

Он подчеркнул, что при этом финансовое положение компаний ухудшается, а число предприятий в зоне риска продолжает расти. Это видно по реакции бизнеса и данным мониторинга ситуации.

По словам министра, исход событий во многом определится решениями, которые будут приняты в ближайшее время, особенно в области денежно-кредитной политики.

Решетников добавил, что Минэкономразвития даст оценку в августе, когда будет понятна значительная часть последних и ранее принятых решений.

Петербургский международный экономический форум — главное событие в мире экономики и бизнеса. Мероприятие проходит с 1997 года. В текущем году форум проводится 18 по 21 июня. С 2006 года в нем принимает участие президент РФ Владимир Путин.