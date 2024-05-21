Первое публичное обсуждение изменений налоговой системы провели в Госдуме

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20 мая в Госдуме РФ публично обсудили изменения налоговой системы, в заседании принимали участие члены правительства, бизнеса и экспертного общества, пишет РБК .

На заседании обсудили базовые направления в изменении налоговой системы. В результате экспертный совет решил оставить у большинства граждан ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на уровне 13%.

Уточняется, что углубление прогрессии произойдет только в отношении обеспеченных слоев населения. Гражданам представится возможность видеть, на что идут их налоги.

При этом налоговые корректировки обеспечат стабильные условия для развития инвестиционных проектов. Также собранные средства от налогов направят на развитие нацпроектов, соцпроектов, научной деятельности.

Отмечено также, что преобразования не будут фискально нейтральными, а принесут дополнительные бюджетные доходы, которые будут перераспределяться через федеральный бюджет.

Председатель налогово-бюджетного комитета Андрей Макаров заявил, что основной целью собрания было оценить совпадение взглядов у всех участников дискуссии на то, что такое «справедливая налоговая система».

Корректировки будут приняты Госдумой до 4 августа 2024 года.

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал про важность справедливой налоговой системы.