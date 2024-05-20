Силуанов рассказал, какой должна быть справедливая налоговая система

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал про важность справедливой налоговой системы. Он подчеркнул, что она должна быть сбалансированной, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

По словам министра, главная ее цель — это сокращение неравенства во всех слоях населения. Предложение о прогрессии не будет затрагивать большинство граждан. Оно будет касаться только тех, у кого высокие доходы.

Антон Силуанов отметил также, что семьям с двумя и более детьми, имеющим невысокие доходы, будет предложен вычет по НДФЛ по поручению президента РФ Владимира Путина. Оформить его можно будет с помощью соцподдержки.

Средства от уплачиваемых дополнительных налогов пойдут на соцразвитие страны: повышение соцвыплат, пенсий, поддержку материнства и детства.

«Налоговые изменения должны обеспечивать стабильные и предсказуемые условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности — для него оговоренные условия сохраняются», — отметил Силуанов.

Министр добавил, что, помимо соцсферы, дополнительные деньги будут направлены на поддержку экономики. Государство направит вложения в инфраструктуру, строительство жилья, дороги, на меры поддержки бизнеса.

Ранее Силуанов заявлял, что прогрессивную шкалу налогообложения намереваются ввести в целях улучшения налоговой системы.