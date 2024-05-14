Минфин РФ займется вопросом введения прогрессивной шкалы налогообложения

сегодня в 16:54

Антон Силуанов, претендующий на пост министра финансов России, заявил, что ведомство изучит вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения для физлиц. По его словам, такую меру намерены ввести в целях улучшения налоговой системы, сообщает kp.ru .

Силуанов на заседании Госдумы обратил внимание, что вопрос о прогрессивной ставке налогообложения уже поднимали разные фракции.

«Мы рассмотрим этот вопрос вместе с другими, когда будем обсуждать вопросы совершенствования налоговой системы», — добавил кандидат на пост главы Минфина.

Ранее российский президент Владимир Путин говорил о важности пересмотра налоговой системы и выбора в пользу прогрессивного налогообложения. Глава государства заявлял, что граждане «абсолютно нормально» это воспримут.