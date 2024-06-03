FT: Китай требует от РФ поставок газа по «Силе Сибири-2» по внутренним ценам

Переговоры России и Китая по «Силе Сибири-2» зашли в тупик, так как Пекин намерен покупать природный газ по внутрироссийской цене и не хочет переплачивать, сообщает Lenta.ru .

Как пишет британская газета Financial Times (FT), также Китай затягивает переговоры с российской стороной, потому что не желает приобретать большое количество топлива по «Силе Сибири-2». Ежегодная пропускная способность трубопровода составляет около 50 млрд кубометров, а планируемый КНР импорт — лишь малая часть.

В статье отметили, что во время недавнего визита в Китай российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили строительство газопровода «Сила Сибири-2». Тема газа стала одной из главных в переговорах двух лидеров.

Согласно заявлениям российской стороны, Москва и Пекин заинтересованы в проекте, а соглашение намерены вскоре заключить. Однако, по мнению экспертов, Китай ради низкой цены на газ будет затягивать строительство «Силы Сибири-2».

Ранее газета Financial Times сообщала, что Путин в ходе майского визита в Китай обсудил со своим коллегой Си Цзиньпином газопровод «Сила Сибири-2», усиление присутствия банков КНР в РФ, а также вопросы по участию Пекина в мирной конференции по Украине в Швейцарии.

Газопровод «Сила Сибири-2» пройдет из России через Монголию в Китай. Его проектирование началось в 2020 году. Протяженность трубы составит около 6,7 тыс. км, по территории РФ пройдет лишь 2,7 тыс. км.