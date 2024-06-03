FT: Путин обсудил с Си Цзиньпином в мае газ, Украину и работу банков

Российский лидер Владимир Путин в ходе майского визита в Китай обсудил со своим коллегой Си Цзиньпином газопровод «Сила Сибири-2», усиление присутствия банков КНР в РФ, а также вопросы по участию Пекина в мирной конференции по Украине в Швейцарии, пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что стороны уже долго обсуждают строительство газопровода, однако Москву не устраивают предложенные китайской стороной цены на газ. Однако два других важных вопроса — банки и Украина — вероятно, могли стать прорывом.

В частности, Пекин отказался от участия в конференции в Швейцарии без участия Москвы. Также КНР может выделить банки, сосредоточенные на российских сделках, несмотря на риски попадания под американские санкции.

Путин прибыл в Китай 16 мая для участия в мероприятиях к 75-летию установления дипломатических отношений с Пекином. По итогам переговоров лидеры двух стран приняли совместное заявление. Они договорились увеличить инвестиции и нарастить торговлю, поставки нефти и газа, усилить сотрудничество в сфере мирного атома.