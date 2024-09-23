Падение отгрузок продолжается: Россия сократила экспорт зерна

Россия сократила экспорт зерна на 18,7% с начала сентября

С 1 по 20 сентября Россия экспортировала 4,09 млн тонн трех основных видов зерна. Это на 18,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс» .

Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина отметила, что падение отгрузок продолжается. В 2,6 раза сократились отгрузки ячменя, кукурузы — в 2 раза.

«Пшеницы за этот период отправлено на экспорт 3 753 000 тонн, что на 10,8% меньше прошлогоднего», — добавила Тюрина.

В прошлом году пшеницу экспортировали в 46 стран, в этом году — в 30. С начала сентября зерно не экспортировали в Мексику, Судан, Индонезию и Пакистан. Крупнейшим покупателем в это году стал Египет, увеличивший закупки на 23,6%.

При этом Россия за 10 лет действия продовольственного эмбарго заняла ведущую позицию по поставкам пшеницы, гороха, ячменя, масличного льна, мороженной рыбы, лидирует по подсолнечному маслу и ряду другой продукции.