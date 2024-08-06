Минсельхоз: Россия стала мировым лидером по поставкам пшеницы

Россия занимает ведущую позицию по поставкам пшеницы, гороха, ячменя, масличного льна, мороженной рыбы, лидирует по подсолнечному маслу и ряду другой продукции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

Россия за десять лет действия продовольственного эмбарго нарастила экспорт продукции агропромышленный комплекса в 2,6 раза, при этом производство в сельском хозяйстве увеличилось на 33,2%.

Россия направляет продовольствие более чем в 160 стран.

В августе 2014 года президент РФ ввел продэмбарго. Таким образом, под запрет попали поставки мясных и молочных продуктов, рыбы, фруктов и орехов из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Ранее была одобрена продажа до 500 тыс. тонн зерна из федерального интервенционного фонда в 2024 году. Пшеница была закуплена в ходе соответствующих интервенций в 2014–2016 и 2022–2024 годах.