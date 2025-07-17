Трамп раскрыл план масштабной торговой реформы

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Трамп предложил глобальный налог: 10-15% пошлин на товары из 150 стран

Президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести единые импортные пошлины для подавляющего большинства торговых партнеров Америки, сообщает РИА Новости .

«Мы установим единую ставку — 10 или 15% — почти для 150 стран, которые не являются крупнейшими экономиками», - заявил американский лидер в интервью Real America's Voice.

Президент назвал эту инициативу «большим делом», способным защитить американских производителей.

Окончательное решение по размеру пошлин пока не принято.