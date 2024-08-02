В РФ разрешили продажу до 500 тыс тонн пшеницы из госфонда

Одобрена продажа до 500 тыс. тонн зерна из федерального интервенционного фонда в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства России .

Пшеница была закуплена в ходе соответствующих интервенций в 2014–2016 и 2022–2024 годах. РФ закупает продукцию в интервенционный фонд, когда цены на нее снижаются. Это помогает убрать с рынка излишек. Также благодаря этому процессу происходит поддержка сельхозпроизводителей.

Пшеницу из федерального интервенционного фонда будут реализовывать в 2024 году на биржевых торгах на внутреннем рынке по ценам не ниже минимальной цены реализации и не ниже цены закупки.

Отмечается, что решение о продаже зерна из интервенционного фонда принимается при росте цен. Эта инициатива поможет поддержать стабильность на внутреннем сельскохозяйственном рынке.

Ранее стало известно, что РФ заняла более четверти мирового экспорта пшеницы по итогам 2023-2024 сельскохозяйственного сезона. Однако глава Зернового союза предсказал падение поставок пшеницы за рубеж до 40 млн тонн.