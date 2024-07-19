Глава Зернового союза предсказал падение экспорта пшеницы из РФ до 40 млн тонн

В новом сельскохозяйственном сезоне, начавшемся 1 июля, экспорт российской пшеницы может упасть в объемах до 40-45 млн тонн из-за последствий майских заморозков, сообщил РИАМО президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Ранее стало известно, что РФ впервые заняла более четверти мирового экспорта пшеницы по итогам 2023-2024 сельскохозяйственного сезона, поставив за рубеж 55,3 млн тонн пшеницы, что почти на 15% больше прошлогоднего показателя и составляет 26,1% мирового экспорта. Это следует из данных Международного совета по зерну.

Вторым крупнейшим поставщиком пшеницы на мировой рынок назван Евросоюз, хотя его доля снизилась до 16,7% с 16,8%. Присутствие Канады просело сильнее — до 11,8% с 12,3%.

По словам Злочевского, небывалый рост экспорта российской пшеницы стал возможен благодаря рекордным урожаям зерна в 2022-2023 и 2023-2024 сельскохозяйственных сезонах.

«Что же касается других крупных мировых поставщиков пшеницы, то в Канаде ее экспорт просел из-за неурожая твердых сортов пшеницы в прошлом сельскохозяйственном сезоне. В Евросоюзе же не произошло ничего критичного: небольшое снижение поставок пшеницы с 36 до 35 млн тонн по итогу прошедшего сезона — это норма волатильности», — объяснил эксперт.