Ozon и Wildberries получили предупреждения от ФАС из-за распродаж

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предупреждения маркетплейсам Ozon и Wildberries из-за условий проведения акций, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале .

Площадки включали товары в категорию распродажи, устанавливая на них скидки. Все это проводилось за счет продавцов без их предварительного согласия.

ФАС выдала компаниям предупреждения. Маркетплейсы должны будут до 28 февраля исправить ситуацию, создав условия, при которых товары будут попадать под распродажу только с согласия продавцов.

В ведомстве отметили, что это позволит обеспечить прозрачный механизм участия продавцов в акциях Ozon и Wildberries.

Если площадки не выполнят требования, то ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В пресс-службе Ozon заявили, что компания изучит обращение ФАС и с вниманием отнесется к требованиям регулятора.

«Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для решения спорных вопросов и сохранения прозрачных рыночных условий», — подчеркивает маркетплейс.

Объединенная компания Wildberries и Russ отметила, что не только внимательно относится к позиции ФАС, но и строит свою работу на исполнении требований ведомства как добросовестный участник рынка.

«Wildberries внимательно изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес», — добавили в компании.

Ранее кибермошенники использовали бренд Wildberries при создании фальшивого сайта. Ресурс был нейтрализован.