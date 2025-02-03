Wildberries заблокировал фишинговый сайт с поддельной акцией

Кибермошенники использовали бренд Wildberries при создании фальшивого сайта для попытки фишинговой атаки. сообщает ТАСС .

Мошенники создали поддельный сайт Wildberries, на котором объявили промо-акцию для получения персональных данных, указано в сообщении.

Подразделение МВД России по борьбе с киберпреступностью совместно со специалистами Wildberries и Russ нейтрализовали ресурс.

Ранее подобную схему безуспешно пытались организовать с магазином Ozon.