Wildberries заблокировал фишинговый сайт с поддельной акцией
Кибермошенники использовали бренд Wildberries при попытке фишинговой атаки
Кибермошенники использовали бренд Wildberries при создании фальшивого сайта для попытки фишинговой атаки. сообщает ТАСС.
Мошенники создали поддельный сайт Wildberries, на котором объявили промо-акцию для получения персональных данных, указано в сообщении.
Подразделение МВД России по борьбе с киберпреступностью совместно со специалистами Wildberries и Russ нейтрализовали ресурс.
Ранее подобную схему безуспешно пытались организовать с магазином Ozon.