Провайдер заблокировал фальшивый сайт Ozon

Кибер-преступники от имени маркетплейса Ozon устроили фишинговую атаку на пользователей, сообщает РИА Новости .

Мошенники создали сайт, похожий на сервис Ozon. На нем предлагали подарить 10 тысяч рублей, пытаясь выманить личные данные.

В маркетплейсе обратились к специалистам и фальшивый портал был заблокирован.

В компании посоветовали покупателям быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.