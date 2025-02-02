Провайдер заблокировал фальшивый сайт Ozon
От имени Ozon мошенники устроили фишинговую атаку
Кибер-преступники от имени маркетплейса Ozon устроили фишинговую атаку на пользователей, сообщает РИА Новости.
Мошенники создали сайт, похожий на сервис Ozon. На нем предлагали подарить 10 тысяч рублей, пытаясь выманить личные данные.
В маркетплейсе обратились к специалистам и фальшивый портал был заблокирован.
В компании посоветовали покупателям быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.