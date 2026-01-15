От Мордовии до Чукотки: сколько стоит шаурма в разных регионах России

Экономист Сорокина: с 2020 г себестоимость шаурмы по России выросла почти на 70%

Себестоимость куриной шаурмы в России сейчас в среднем составляет 161 рубль, причем по регионам она очень сильно отличается. С 2020 года себестоимость этого блюда по стране выросла примерно на 69%, сообщила РИАМО директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина.

15 января отмечается Всемирный день шаурмы, которая является распространенным блюдом фастфуда не только на востоке, но и во всем мире.

Привычная российскому потребителю шаурма состоит из лаваша, куриного мяса, овощей и соуса. Она весит примерно 400-450 грамм, опираясь на среднюю региональную стоимость продуктов можно оценить приблизительные затраты на производство этого блюда, говорит Сорокина.

«Понятно, что у каждой точки продаж могут быть свои рецепты, мало того — в расчёт не включена стоимость электроэнергии, аренды площадки и заработная плата, то есть полученные данные будут отражать только цену продуктов, причем без учета скидок, получаемых производителем при оптовой закупке», — объясняет экономист.

В среднем себестоимость куриной шаурмы в России составляет 161 рубль, причем по регионам себестоимость блюда отличается очень сильно, подчеркивает Сорокина. Так, самая дешевая себестоимость шаурмы в Мордовии — 128 рублей — и Нижегородской области — 130 рублей, а самая высокая — на Чукотке — 416 рублей, Камчатке — 314 рублей — и в Якутии — 270 рублей.

По расчетам экономиста, с 2020 года себестоимость шаурмы в среднем по стране выросла на 69%, причем меньше всего цены на шаурму увеличились в Тюменской области — 45%, а больше всего на Камчатке — 109%. Также высокие темпы роста себестоимости шаурмы (более 81%) за 6 лет показывают Белгородская, Брянская, Тамбовская области, Республики Ингушетия и Тыва, Забайкальский край, перечисляет эксперт. Кстати, несмотря на самую низкую себестоимость шаурмы в Мордовии, набор продуктов для ее приготовления за 6 лет вырос на 80,7%, добавляет она.

В Москве себестоимость шаурмы составляет 181 рубль и за 6 лет набор продуктов вырос в цене на 62%, в Московской области эти показатели равны 162 рублям и 70% соответственно, говорит Сорокина.

