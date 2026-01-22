Нужна скидка: аэропорт Домодедово смогут продать только при снижении цены в 3-4 раза

Реальные инвесторы появятся только после резкого снижения стоимости аэропорта Домодедово — примерно в 3-4 раза от заявленной, сообщил РИАМО руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК «Альфа-Капитал» Владимир Стольников.

«С высокой вероятностью реальные покупатели появятся после существенного снижения стоимости объекта — ориентировочно в 3–4 раза. При таком уровне оценки объект может стать экономически оправданным», — сказал Стольников.

Он пояснил, что аэропорт — это капиталоемкий инфраструктурный актив с длинным горизонтом окупаемости, поэтому при текущем уровне ключевой ставки стоимость кредитования остается высокой.

«В связи с этим инвесторы занимают выжидательную позицию, давая сигнал рынку, что при текущей стоимости объект выглядит переоцененным. До момента продажи не ожидается заметных изменений в операционной деятельности аэропорта. Структура работы, уровень сервиса и текущая тарифная политика формируются вне зависимости от переговорного процесса по сделке», — рассказал эксперт.

Ранее торги по продаже аэропорта Домодедово признали несостоявшимися. Была подана единственная заявка — от индивидуального предпринимателя Евгения Богатого, но он не был допущен к торгам. Стартовая цена аэропорта составляла 132,3 млрд рублей. Повторно его выставят на торги 29 января.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска усомнился в адекватной стоимости аэропорта Домодедово, заявив, что он стоит 40 млрд рублей, но никак не 130 млрд.

