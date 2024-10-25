Новые пятитысячные купюры появились в регионах России

В частности, они запущены в обращение в Алтайском и Пермском краях. Точное количество таких банкнот не уточняется. Отмечается, что обновление старых банкнот на новые будет происходить постепенно.

Что касается оформления, то на лицевой стороне изображены памятники столицы округа, на оборотной стороне — достопримечательности регионов, входящих в состав федеральных округов.

Ранее сообщалось, что в III квартале 2024 года в России обнаружили 2057 поддельных купюр — это на 33,77% меньше, чем за этот же период в 2023 году. Чаще всего подделывали пятитысячные банкноты — их обнаружено 1254 штуки.