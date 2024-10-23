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Чаще всего в РФ в III квартале 2024 года подделывали пятитысячные банкноты

В III квартале 2024 года в России обнаружили 2057 поддельных купюр — это на 33,77% меньше, чем за этот же период в 2023 году. Чаще всего подделывали пятитысячные банкноты — их обнаружено 1254 штуки, сообщает пресс-служба Банка России.

Банкнот номиналом 1000 рублей обнаружено 630 штук, 2000-х купюр — 101. Реже всего подделывали 50-рублевые купюры — две штуки. Обнаружено также 10 поддельных 10-рублевых монет и 13 — пятирублевых.

Больше всего поддельных банкнот выявлено в ЦФО (952 шт.). Далее следует Южное ГУ Банка России (375 шт.), Северо-Западное ГУ (338 шт.).

Поддельных иностранных банкнот выявили 251 штуку, большинство — это американские доллары, 165 штук. Выявлено 83 поддельных евро и три штуки поддельных юаней.

Ранее в АТОР предупредили российских туристов о том, что они могут столкнуться с проблемой при обмене старых долларовых купюр в путешествии за границей. На популярных курортах в таких странах, как Турция, Таиланд, ОАЭ, требуют купюры нового образца («синие»).