Россиян предупредили о проблемах с обменом старых долларов за рубежом

В АТОР предупредили российских туристов о том, что они могут столкнуться с проблемой при обмене старых долларовых купюр в путешествии за границей, сообщает RG.RU .

В отечественных, а также зарубежных банках и пунктах обмена валют перестали принимать устаревший наличные доллары. На популярных курортах в таких странах как Турция, Таиланд, ОАЭ, требуют купюры нового образца («синие»). Причем они должны быть в идеальном состоянии: без потертостей, пятен и т. д.

С такой проблемой российские туристы начали сталкиваться еще в прошлом году. А сейчас она стала повсеместной. При этом доллары старого образца из оборота никто не отзывал. Сейчас граждане сталкиваются с тем, что в России им выдают старые купюры, а за рубежом требуют новые.

В АТОР стали предупреждать туристов по этому поводу. В организации не знают, когда именно и как могут решить проблему, так как финансовые институты не дают никаких объяснений.

Сейчас на руках у россиян находятся десятки миллиардов долларов. Большинство из них — это купюры старого образца 1996–2013 годов выпуска.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что хранить наличную иностранную валюту опасно для россиян. Это связано с тем, что в США и некоторых европейских странах ограничили прием своих старых банкнот.