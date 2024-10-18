В Минфине посоветовали россиянам избавиться от наличной валюты

Моисеев отметил, что в США и Швейцарии уже ограничили прием своих старых банкнот. В дальнейшем это планируют сделать и европейские страны.

Он добавил, что, несмотря на эти обстоятельства, россияне все равно продолжают хранить наличные дома, так как «не хотят нести деньги в банк».

Моисеев посоветовал взамен наличной иностранной валюты покупать золото, так как накопление первой не является безопасным способом хранения сбережений, а драгметалл всегда остается стабильным в этом плане.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов выступил против повышения налога на прибыль банков. По его словам, кредитным организациям необходимо иметь собственный капитал.