В Минфине посоветовали россиянам избавиться от наличной валюты
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По словам заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, хранение наличной иностранной валюты представляет опасность для россиян, сообщает «Российская газета».
Моисеев отметил, что в США и Швейцарии уже ограничили прием своих старых банкнот. В дальнейшем это планируют сделать и европейские страны.
Он добавил, что, несмотря на эти обстоятельства, россияне все равно продолжают хранить наличные дома, так как «не хотят нести деньги в банк».
Моисеев посоветовал взамен наличной иностранной валюты покупать золото, так как накопление первой не является безопасным способом хранения сбережений, а драгметалл всегда остается стабильным в этом плане.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов выступил против повышения налога на прибыль банков. По его словам, кредитным организациям необходимо иметь собственный капитал.