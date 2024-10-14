Силуанов выступил против повышения налога на прибыль банков

Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам не поддержал повышение налоговой нагрузки на прибыль банков, сообщает ТАСС .

«У нас сейчас нет внешнего финансирования, нам нужны собственные финансовые ресурсы. Где эти ресурсы? В первую очередь это финансовый сектор и банки», — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что для банкам необходимо иметь собственный капитал, чтобы они могли предоставлять больше ресурсов.

Глава Минфина добавил, что банки представляют собой ключевой элемент финансовой системы, обеспечивающий экономику необходимыми ресурсами, что приобретает особую актуальность в современных реалиях, когда у государства «нет внешнего финансирования».

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор больше не подотчетен Международному валютному фонду (МВФ), а все обязательства перед ним в части макроэкономической политики были погашены еще в 2000-е годы.