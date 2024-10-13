В Центробанке заявили о погашении всех обязательств перед МВФ

Зампред ЦБ Заботкин: регулятор еще в 2000-х погасил все обязательства перед МВФ

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор больше не подотчетен Международному валютному фонду (МВФ), а все обязательства перед ним в части макроэкономической политики были погашены еще в 2000-е годы, сообщает ТАСС .

«Никаких обязательств перед МВФ в части макроэкономической политики вот с того момента, когда мы перестали получать от него финансовую помощь, мы не несем. Последние транши мы получили накануне кризиса 1998 года», — сказал Заботкин.

Он подчеркнул, что зависимость российского Центробанка от МВФ — миф, который исходит из 90-х. В то время РФ полчала кредитования от фонда, столкнувшись с экономическим кризисом и дефицитом в бюджете.

Зампред ЦБ добавил, что тогда правительство и регулятор согласовывали с МВФ параметры макроэкономической политики, так как их выполнение было важным условием для получения займов. При этом Центробанк уже давно расплатился по данным займам.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин дал главе Минфина Антону Силуанову поручение внести кандидатуру экс-первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора от России в МВФ. Выборы исполнительных директоров МВФ проходят с 29 июля по 25 октября текущего года.