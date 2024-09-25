сегодня в 11:24

Мишустин внес кандидатуру Юдаевой на пост исполнительного директора МВФ от РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин дал главе Минфина Антону Силуанову поручение внести кандидатуру экс-первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора от России в Международном валютном фонде, следует из распоряжения кабмина.

Выборы исполнительных директоров МВФ идут с 29 июля по 25 октября 2024 года. Мишустин поручил Силуанову также уведомить директора-распорядителя МВФ о внесении кандидатуры Юдаевой.

Международный валютный фонд 18 сентября отложил на неопределенный срок консультации с Россией по ситуации в экономике. Их планировали сначала провести онлайн, а потом очно.

Ранее международные резервы РФ снизились на 2,1 млрд долларов за неделю. Сейчас они суммарно составляют 604 млрд долларов.