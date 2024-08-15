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Международные резервы РФ снизились на 2,1 млрд долларов за неделю

По состоянию на 9 августа международные резервы РФ составили 604 млрд долларов. Они снизились на 2,1 млрд долларов за неделю, сообщает ТАСС .

Согласно опубликованным Банком России материалам, резервы сократились на 0,3%. Это произошло из-за отрицательной переоценки и операций со средствами Фонда национального благосостояния. 2 августа резерв составлял 606,1 млрд долларов.

Международные резервы — это иностранные активы, которыми могут распоряжаться Банк России и правительство. Они состоят из валюты, резервной позиции в МВФ, монетарного долга и специальных прав заимствования.

Ранее в СМИ сообщалось, что российская экономика перегрета — в потребительском и инвестиционном секторах предложение меньше спроса, из-за чего разгоняется инфляция. Когда произойдет охлаждение, неизвестно.