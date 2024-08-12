Нынешний уровень инфляции в России соответствует показателям 2000-2008 годов

Российская экономика перегрета — в потребительском и инвестиционном секторах предложение меньше спроса, из-за чего разгоняется инфляция. Когда произойдет охлаждение, неизвестно, сообщает « Коммерсант ».

Росстат в пятницу опубликовал данные о том, что во втором квартале 2024 года ВВП вырос на 4%, хотя в первом рост составлял 5,4%.

Директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономики Лев Денисов рассказал, что показатель роста был достигнут за счет развития обрабатывающей промышленности. На 17,9% выросла машиностроительная отрасль, на 7,4% - фармацевтическая, на 6,1% - пищевая. Однако уменьшается предложение гражданских и инвестиционных товаров.

Согласно информации Росстата, годовая инфляция в июле 2024 года выросла до 9,13% в годовом выражении. По словам Александра Исакова из Bloomberg Economics, этот показатель в РФ приблизительно соответствует тому, что было в стране в 2000-2008 годах.

Первый зампред Центробанка Алексей Заботкин допустил, что ЦБ может вновь повысить ключевую ставку до конца года. Это произойдет, если инфляция не уменьшится либо реализуются дополнительные проинфляционные риски.

Ранее сообщалось, что инфляция и перегрев экономики — опасные явления. Они могут привести к рецессии и кризису.